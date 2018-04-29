T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hindistan'da otellerden '4 ayda 120 televizyon çalmakla' suçlanan şüpheli gözaltında

Hindistan'da Vasudev Nanaiah adlı bir kişi, ülkenin güneyinde kaldığı otellerden "4 ay içinde 120 televizyon çalmakla" suçlanarak gözaltına alındı. Nanaiah'ın "beyefendi" bir konuk gibi davrandığı için dikkat çekmediği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da Vasudev Nanaiah adlı bir şüpheli, ülkenin güneyinde kaldığı otellerden "4 ay içinde 120 televizyon çalmakla" suçlanarak gözaltına alındı.

BBC Hintçe Servisi'ne konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, otel yetkililerinin "beyefendi ve iyi davranan bir konuk olduğu için" Nanaiah'tan hiç şüphelenmediklerini söyledi.

Poilis, Nanaiah'ın "oldukça büyük bir bavulla" otellere giriş yaptığını belirtti.

Nanaiah'ın geçen yıl Ekim ayında yine bir otelden televizyon çalarken yakalandığı ve kefaletle serbest kaldıktan sonra yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, şüphelinin hapisten çıktıktan birkaç gün sonra yeniden televizyon çalmaya başladığını söyledi.

Nanaiah televizyonları satmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin polise ihbarda bulunmasıyla yakalandı.

Bangalore polisi, Nanaiah'a 21 ayrı suçlama yöneltti ve onun bu kez daha uzun süre hapiste kalmasını umuyor.

Mahkemede öncelikle, Nanaiah'ın psikiyatrik bir değerlendirmeden geçmesine gerek olup olmadığına karar verecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hindistan Vasudev NanaiahNanaiahVasudev NanaiahHintçe ServisiEkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24