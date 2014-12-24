Hindistan'da Noel kanlı başladı



Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen saldırıda en az 63 kişi öldü. Saldırı sonrası kurtulanlar etraftaki okul ve kiliselere sığındı. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yapılan açıklamada, kendilerini Bodoland Ulusal Demokratik Cephesi olarak adlandıran bir grubun, Adivasi adlı kabile üyelerine saldırması sonucu başlayan gerginliğin kanlı bittiği kaydedildi.

Saldırı sonrası en az 100 kişi Sonitur bölgesindeki Shamukjuli köyündeki kiliseye sığındı. Burada 26 kişinin öldüğü bildirildi 200 kadar kişi de yakındaki bir okula sığındı. Hindu ve Hrıstiyan inançlarına sahip olan Adivasilerin, saldırılar düzenlendiğinde Noel için hazırlık yaptıkları bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, dualarının hayatını kaybeden masum insanlarla olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Rajnath Signh de Bodo militanlarınca yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, masum insanları öldürmenin hiç bir gerekçesinin olmadığını vurguladı.

Adivasi kabilesinin ataları Assam'a 100 yıl kadar önce göç etmişti. Çoğu çay plantasyonlarında çalışıyor.

Bodo militanları, kendi kabileleri için ayrı bir bölge oluşturmak istiyor. Bodo ayrılıkçıları, Assam'ın 33 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Müslümanlara ve Adivasilere sık sık saldırılar düzenliyorlar. Şu ana dek bu saldırılarda çoğu sivil 10 bin kişi hayatını kaybetti.