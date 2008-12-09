Hindistan’da mucize anne

Hindistan’da bir kadın tam 70 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirerek rekor kırdı. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi.



Hindistan’ın güneyindeki Haryana eyaletinde yaşayan Rajo Devi, tüp bebek tedavisiyle bir kız bebek dünyaya getirdi. Devi, “Komşularımız söyledi. Bizi doktora götürdüler ve tedaviye başladık. 2 ay sonra da hamile kaldım. 70 yaşımdayım ama çocuğuma gayet güzel bakabilirim. Sorun yok” diye konuştu.



70 yaşındaki kadının doktoru ise şöyle konuştu: “Yaşına rağmen herhangi bir komplikasyon görülmedi. Bebeği sezaryenle aldık. Annenin de bebeğin de sağlığı yerinde.”



50 yıldır bu anı bekleyen baba ise “Kız olması da önemli değil. Köyümüze döndüğümüzde kutlayacağız” diye konuştu.

