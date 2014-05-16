Hindistan'da Modi'nin zaferi



Açıklanan ilk sonuçlara göre, Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP), toplam 272 milletvekiline ulaşması bekleniyor. Bir partinin, 543 sandalyeli parlamentoda tek başına iktidar olması için 272 milletvekili çıkarması gerekiyor.

Narendra Modi, Twitter hesabından geçtiği ilk mesajda, "Hindistan kazandı. Yeni bir dönem başladı" dedi.

Yarım milyardan fazla seçmen oy verdi. 5 hafta süren seçimde katılım oranı yüzde 66'yı buldu. Sandıkta 668'i kadın, 5'i transseksüel 8 bin 251 aday yarıştı.

İktidardaki Kongre Partisi'nin sözcüsü Rajeev Shukla yenilgiyi kabul ettiklerini açıkladı. Sözcü, "Muhalefeti üstlenmeye hazırız" dedi. Rajeev Shukla, "Modi halka yıldızları vaat etti. Seçmen de bu rüyaya inandı" dedi.

Seçimler 7 Nisan'da, kuzeydeki Assam ve Tripura eyaletlerinde başlamıştı. Farklı eyaletlerde 9 aşamada yapılan seçimler, 12 Mayıs'ta sona ermişti.