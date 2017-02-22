Hindistan’da mini-kurbağalar keşfedildi

Bilim insanları Hindistan'ın güneydoğusunda bulunan Batı Gat Dağları'ndaki zengin biyolojik çeşitlilik içerisinde yeni kurbağa türleri keşfetti. ABD ve İngiltere merkezli bilimsel dergi PeerJ'nin online platformunda yer verilen haberde, Delhi Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının 7 farklı gece kurbağası keşfettiği bildirildi.

Keşfedilen gece kurbağalarının (Nyctibatrachus) dördünün büyüklüğünün 1,22 ve 1,54 santimetre arasında değiştiği, yani bir bozuk para ya da el tırnağının üzerine kolayca sığabileceği belirtildi. Böylece bu kurbağalar dünyanın en küçük kurbağaları arasında sınıflandırıldılar.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Sonali Garg, "Aslında bu minyatür türler bölgede oldukça yaygın. Ancak çok ufak oldukları ve iyi saklandıkları için şimdiye dek gözden kaçmışlar" diye konuştu. Garg, bu minik kurbağaların karada ve gür yapraklı ormanlarda yaşadığını kaydetti.

Beş yıllık araştırma

Araştırmanın sonuçlanması yaklaşık 5 yıl sürdü. Keşfedilen kurbağaların yeni bir tür olduğunun kanıtlanması için morfolojik karşılaştırmalar ve birçok DNA testi yapıldı.

Araştırmaya katılan bilim insanları, bu yeni keşifle birlikte küresel çapta şimdiye dek bilinen gece kurbağası türlerinin sayısının 35'e çıktığını bildirdi. Bu türlerin bir kısmının yaklaşık 70 milyon yıldan da uzun bir süredir var olduğu belirtildi.

Dünya çapında şimdiye dek bilinen 6 binden fazla kurbağa türü bulunmakta. Araştırmayı yürüten bilim insanı S.D. Biju'ya göre de Hindistan'ın dağlık bölgelerindeki kurbağa türlerinin üçte birinin nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

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dpa/afp, BD/BK