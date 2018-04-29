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BBC Türkçe

Hindistan'da milliyetçi bir grup 'üstün bebekler' peşinde

Hindu milliyetçisi bir grubun üyeleri, normal bebeklere kıyasla daha uzun boylu ve daha zeki bebekler üretmeyi hedefliyor. Proje, "Nazizm" eleştirilerine maruz kalıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da yayımlanan Express gazetesi, ülkedeki Hindu milliyetçisi bir grubun üyelerinin, çiftlerle birlikte 'üstün bebekler' üretmek için çalıştığını bildirdi.

Hiteş Jani adlı grup, normal bebeklere göre daha uzun boylu ve daha zeki bebekler üretmeyi hedefliyor.

Habere göre, grubun sağlık yetkilileri, diyet, ayurveda tıbbı ve diğer uygulamalardan oluşan programları kapsamında bugüne kadar 450 "dahi bebeğin" hayata gelmesini sağladı.

Grup, 2020'ye kadar böyle binlerce bebeğin doğmasını sağlayacaklarını belirtiyor.

Hiteş Jani'nin bir yetkilisi gazeteye şunları söylemiş:

"Ebeveynler daha düşük bir IQ'ya, zayıf bir eğitim geçmişine sahip olabilir ancak bebekleri son derece parlak olabilir. Eğer uygun bir prosedür izlenirse, daha kısa boylu, koyu renk tenli ebeveynlerin bebekleri, daha açık tenli ve daha uzun boylu olabilir".

Jani, programın, hamilelik öncesinde, "enerji kanallarının açılması" ve bebek doğduktan sonra kalsiyum ve A vitamini zengin besinler gibi "uygun gıdaların" tüketilmesi ve mantra söylenmesinden oluşuyor.

Gazete, Arogya Bharati'nin muhafazakar Hindu örgütü Raştriya Svayamsevak Sangh'ın (RSS) sağlık kolu olduğunu belirtti ancak Arogya Bharati'nin bir yetkilisi, kendilerinin RSS'den sadece ideolojik olarak ilham aldıklarını, kurumsal bir parçası olmadıklarını söyledi.

Bir kamu kurumu olan, Batı Bengal Çocuk Haklarını Koruma Komisyonu Başkanı Ananya Çatterjee ise "Burada olan şey bilimsel değil. Bu durmalı" dedi.

Programın uygulayıcıları, bir RSS liderinin 40 yıldan fazla süre önce Almanya'da, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki nüfus artışı programına öncülük yapan bir kadının benzer ilkelere sahip programından ilham aldığını belirtiyor.

Gazete, bu açıklamanın sosyal medyada büyük tepki gördüğünü, bazı yorumlarda bunun Nazilerin projesiyle aynı olduğunu söylediğini aktarıyor.

1925 yılında Hinduların haklarını korumak için kurulan RSS'nin bazı kurucularının Nazileri ve aynı dönemde Avrupa'yı sarsan faşist hareketleri övdüğü belirtiliyor.

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