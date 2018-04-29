Hindistan'da mahkeme tecavüz cezasını bozdu: Cılız bir hayır, evet demek olabilir

Hindistan'da bir mahkeme, bir film yönetmeninin aldığı tecavüz cezasını "cılız bir hayır, rıza göstermek anlamına gelebilir" diyerek bozdu.

Guardian gazetesinden Michael Safi'nin haberine göre Mahmood Farooqui adlı film yönetmeni, 2016 yılında Delhi'yi ziyaret eden bir öğrenciye tecavüz etmekten yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tecavüze uğradığını söyleyen kadın mahkemede, içki içtikten sonra Farooqui'nin kendisini soymasına engel olmaya çalıştığını, bunun üzerine Farooqui'nin ellerini tutuğunu ve defalarca hayır demesine rağmen kendisini dinlemediğini söylemişti.

ABD'li öğrenci, Farooqui'nin kendisine zarar vermesinden korktuğu için bir süre sonra direnmeyi bıraktığını anlatmıştı.

Karara Delhi Yüksek Mahkemesi'nde itiraz eden Farooqui'nin avukatları, böyle bir olayın hiçbir zaman yaşanmadığını, yaşandıysa da Farooqui'nin kadının rızası olmadığının farkında olmadığını savunmuşlardı.

Yargıç Ashustosh Kumar, Pazartesi günü verdiği hükümde "Kadınların 'hayır' derken aslında 'evet' demek istedikleri örnekler yok değil" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki kadın hakları savunucuları cezayı bozan mahkeme kararını eleştirirken, cinsel şiddetin yüksek olduğu ülkede böyle bir kararın yasal süreçleri daha da zorlaştıracağı uyarısında bulundu.