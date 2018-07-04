Hindistan'da mahkeme kripto para yasağını kaldırımadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) – Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) ülke genelinde bütün finansal kurumlarda uygulamaya koyduğu kripto para birimleri işlemleri gerçekleştirme yasağını kaldırmayı reddetti.

RBI, Nisan ayında ülkedeki bütün finansal kurumlara, \"kripto para birimleri sektörlerinde hizmet vermelerini\" yasaklayan bir uyarı yayınladı. Aynı uyarı ile, perakende müşterilerin Hindistan merkezli bankalar üzerinden kripto para birimi işlemleri de yasaklanmıştı.

Çok sayıda kripto para birimleri yatırımcısının şikayet etmesinin ardından toplanan Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasağın kaldırılmayacağını duyurdu.