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Ekonomi

Hindistan'da kripto para birimlerine düzenleme hazırlığı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomi Bölümü Genel Sekreteri Subhash Chandra Garg, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin düzenleme taslağının Temmuz ayı başlarında ilgili komiteye sunulacağını söyledi

26 Haziran 2018 13:25

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomi Bölümü Genel Sekreteri Subhash Chandra Garg, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin düzenleme taslağının Temmuz ayı başlarında ilgili komiteye sunulacağını söyledi.
Yerel bir televizyon kanalında konuşan Garg, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin bir taslağın hazırlandığını ve yaptırımların Temmuz’da uygulamaya konabileceğini belirtti.
Bitcoin’in Hindsitan’daki yerini belirleyen komitenin başında olan Garg, şöyle konuştu:
“Ülkemiz için en iyisi olacağına inandığımız bir şablonu tamamlamak üzereyiz. Hazırladığımız taslağı, Temmuz’un ilk haftalarında komite üyeleriyle paylaşmayı hedefliyoruz.”
Garg bu süreçte komitenin, kripto para birimlerinin “hangi kapsamda yasaklanmaları, hangi kısımları korunmalı” gibi çeşitli alanlarının gözden geçirildiğini ve bu yolla ilerlediklerini vurguladı ve ekledi: “Regülasyonları yüksek bir ihtimalle Temmuz’un ikinci yarısından itibaren uygumaya başlarız”.
 

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