Hindistan'da kömür "şiddetli" hava kirliliğine yol açıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Hindistan Tıp Birliği (IMA), Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal\'ın, kömür kullanımına bağlı aşırı hava kirliliği nedeniyle, eyalette acil halk sağlığı uyarısı vermesini istedi.

IMA Başkanı Doktor KK Aggarwal, karbon kullanımı sebebiyle düşen hava kalitesi dolayısıyla insanlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu ve okulların kapatılmasını talep etti. Delhi\'deki hava kirliliği seviyesinin yükseldiğini söyleyen Aggarwal,\" Okulların kapatılması, tek-çift plaka uygulamasının başlatılması ve insanların parklar gibi açık hava mekanlarına çıkmaması gerekiyor. Şu an havadaki parçacıklı madde sayısı bine ulaştı. Normal bir durumda, 400-500 arası bir rakam bile insanlara nefes aldırmayabilir\" dedi.

Delhi\'de istasyonlar, hava kalitesinin \"şiddetli\" bir şekilde azaldığı ve insan sağlığına tehlike oluşturabileceği bilgisini verdi. Bu derecede düşük hava kalitesinin yalnızca hasta insanları değil, sağlık problemi olmayanları da etkileyebileceği belirtildi. Sivil toplum kuruluşu Hindistan Bilim ve Çevre Merkezi yöneticisi Anumita Roychowdhury, hava kirliliğinin alerji, akciğer enfeksiyonları, yüksek ateş, astım ve kalp hastalıklarına yol açabileceğini söyledi. Roychowdhury, \"Hava kalitesi dizini için en önemli sağlık tavsiyesi, yüksek hava kirliliği durumunda açık hava aktivitelerini en az seviyede tutmaktır. Bu uygulama dünya genelinde standart bir prosedür\" dedi.

BLK Özel Uzmanlık Hastanesi, hava kirliliği sebebiyle birçok insanın göğüs ağrısı, bronşit ve nefes alma zorluğu sebepleriyle hastaneye geldiğini açıkladı.

Hastane yöneticisi Doktor RK Singhal, \"Solunum sıkıntıları dışında kömür kullanımı sebebiyle açığa çıkan karbon dioksit, sülfür oksit ve nitrojene uzun süre maruz kalmak, bağışıklığı zayıflatıyor ve bakteri sebebiyle oluşan enfeksiyon risklerini arttırıyor\" dedi.

Worldwatch Enstitüsü\'nün yayınladığı rapora göre, kirlilik yönetiminin en az düzeyde olduğu Hindistan\'daki kömür kullanımı yerel ve uzun süreli hava kirliliğine yol açıyor. Rapordaki açıklamaya göre hava kirliliği olan bir şehirde yaşamak insan hayatında, sigara içilen bir evde büyümek kadar zarara yol açıyor. Ayrıca The World Bank\'ın açıklamasına göre, hava kirliliği sebebiyle 2001 ve 2020 yılları arasında her sene yaklaşık iki milyon kişi hayatını kaybedebilir. (Fotoğraflı)