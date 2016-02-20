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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan’da kastların öfkesi

Tren istasyonları alevler içinde, dükkân ve otomobiller ateşe verildi... Hindistan’ın Haryana eyaletinde devam eden protesto gösterilerine ordu müdahale etti.

20 Şubat 2016 15:47


Daha fazla hak isteyen Jat kastı üyelerinin protestosunda şiddetin artması üzerine ordu harekete geçti. Sokağa çıkma yasağı getirilirken, askerlere de uyarıda bulunmadan ateş açmaları emri verildi.

Protestoların merkezi Rohtak bölgesi. Televizyona yansıyan görüntülerde, öfkeli kalabalık grupların sokaklarda, evleri ve tren istasyonlarını ateşe verdiği, rayları bloke ettiği görülüyor.

Haryana'da yaygın olan Jat kastı üyeleri, birkaç gündür devlet kurumları ve eğitim kuruluşlarında görev almak istedikleri için protesto gösterileri düzenliyordu. Kast üyeleri ve hükümet temsilcileri arasında cuma günü yapılan görüşmeler ise sonuçsuz kaldı.

Haryana eyaletindeki protesto gösterilerine ilişkin ajanslara farklı haberler yansıyor. Bazılarında 1, bazılarında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haryana polisi olaylarda 88 kişinin yaralandığını duyurdu. Yollara barikat kurulduğu için askerler bölgeye helikopterlerle sevk edildi.

Hint Anayasası, daha aşağı kastlara ayrımcılık yapılmasını yasaklasa da gerçekte durum daha farklı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TrenHaryanaJatRohtakAnayasasıDeutsche Welle Türkçe AFP/AP BS/SÖ

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