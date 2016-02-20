Hindistan’da kastların öfkesi



Daha fazla hak isteyen Jat kastı üyelerinin protestosunda şiddetin artması üzerine ordu harekete geçti. Sokağa çıkma yasağı getirilirken, askerlere de uyarıda bulunmadan ateş açmaları emri verildi.

Protestoların merkezi Rohtak bölgesi. Televizyona yansıyan görüntülerde, öfkeli kalabalık grupların sokaklarda, evleri ve tren istasyonlarını ateşe verdiği, rayları bloke ettiği görülüyor.

Haryana'da yaygın olan Jat kastı üyeleri, birkaç gündür devlet kurumları ve eğitim kuruluşlarında görev almak istedikleri için protesto gösterileri düzenliyordu. Kast üyeleri ve hükümet temsilcileri arasında cuma günü yapılan görüşmeler ise sonuçsuz kaldı.

Haryana eyaletindeki protesto gösterilerine ilişkin ajanslara farklı haberler yansıyor. Bazılarında 1, bazılarında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haryana polisi olaylarda 88 kişinin yaralandığını duyurdu. Yollara barikat kurulduğu için askerler bölgeye helikopterlerle sevk edildi.

Hint Anayasası, daha aşağı kastlara ayrımcılık yapılmasını yasaklasa da gerçekte durum daha farklı.