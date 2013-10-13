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Dünya

Hindistan'da kasırga felaketi

Rüzgar hızı saatte 200 kilometreye ulaşan ve 10-15 kilometre hızla ilerleyen kasırga Cumartesi gecesi Hindistan'ın Orissa kıyılarına ulaştı

13 Ekim 2013 15:01

Hindistan'ın doğu kıyılarında büyük yıkıma yol açan Phailin kasırgası iç kesimlere ilerliyor.
Enerji hatlarını koparan ağaçları deviren ve su baskınlarına neden olan kasırganın Hindistan'a ulaşması öncesinde Orissa eyaleti ve Andhra Pradeş eyaletlerinde yaklaşık yarım milyon kişi güvenli bölgelere nakledilmişti.

Rüzgar hızı saatte 200 kilometreye ulaşan ve 10-15 kilometre hızla ilerleyen kasırga Cumartesi gecesi Orissa kıyılarına ulaştı. Yetkililer kasırga nedeniyle şimdiye kadar beş kişinin öldüğünü açıkladı. Orissa'da 1999'daki kasırgada 10 binden fazla kişi ölmüştü. Hindistanlı yetkililer, bu kez kasırgaya daha hazırlıklı olduklarını söylüyor. Kasırganın yol açtığı yıkım sabahın ilk ışıklarıyla daha belirginleşti. Ancak iletişim hatlarının çökmesi ve yolların kapanması hasar tespitini güçleştiriyor.

 

Su baskınları

 

Times of India gazetesi, kasırga nedeniyle 3 metreyi aşan dalgalar oluştuğunu ve birçok yeri su bastığını bildirdi. Orissa eyaletinin yönetim merkezi Bhubaneşvar'da görevliler ve gönüllüler, yardım merkezlerine ulaştırmak üzere yüzbinlerce gıda paketi hazırladı.

Bhubaneşvar'da açık olan az sayıda dükkândan birinin sahibi Susil Kumar Singh, AFP ajansına "Herkes zor durumda. Onlara yardımım olabilir diye dükkânımı açtım. Burada içme suyu yok. Her yer devrilmiş ağaçlarla dolu" dedi.

Hindistan ordusu, yardım çalışmalarına katılmaları için Orissa'ya 1200, Andhra Pradeş'e de 500 askerin gönderildiğini açıkladı. Kıyı kenti Gopalpur'da binlerce kişi geceyi barınaklar, okullar ve kamu binalarında geçirdi.

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