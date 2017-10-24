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Dünya

Hindistan’da kalabalık bir caddede güpegündüz tecavüz

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Hindistan’da bir kadın kalabalık bir caddenin kaldırımında güpegündüz tecavüze uğradı

24 Ekim 2017 14:47

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Hindistan’da bir kadın kalabalık bir caddenin kaldırımında güpegündüz tecavüze uğradı.
Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna kaydedip polise teslim ettiği görüntülerde kadına kimsenin yardımcı olmadığı görülüyor. Yetkililer Vizag kentindeki olay yerinden farklı ihbarlar aldıklarını fakat kimsenin kadına yardımcı olmamasından duydukları şaşkınlığı dile getirdi. Yerel basına konuşan güvenlik güçleri Kadının eşiyle yaşadığı bir tartışma sonrasında erken saatlerde Vizag kentine geldiğini ve kaldırımda bir ağaç altında dinlendiğini aktarıyor. Yerel haberlerde, tecavüzcünün 30 yaşında Ganji Siva adında bir kamyon şöförü olduğu belirtiliyor. (Fotoğraflı)

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