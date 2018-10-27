Hindistan'da kadınlara tapınak izni tansiyonu yükseltti

Hindistan'da kadınların Sabarimala tapınağına girişine izin verilmesi için mahkemeden çıkan karar, ülkenin güneyindeki Thiruvananthapuram'da gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Kadınların tapınaklara girmesini destekleyen din adamlarından Swami Sandeepananda Giri'nin yönetimindeki merkez hedef alındı. Bina, önündeki iki araçla birlikte ateşe verildi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme geçtiğimiz ay aldığı karar ile tarihi Sabrimala tapınağının kapılarını kadınlara açmıştı. Ancak, tapınağa girmek için harekete geçen kadınlar geçtiğimiz hafta erkeklerin engeli ile karşı karşıya kalmıştı. Olayla ilgili polis 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu. Bu kişilerden bin 500'ünün kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Mahkemeden tapınağa giriş izni

Tarihi tapınağa 10 ile 50 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve kadınların girmesi,1972'de yasa ile engellenmişti. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme, 28 Eylül'de aldığı kararla üreme çağındaki kadınların tapınağa girmesine izin verdi. Ancak eylemciler, kararın gözden geçirilmesi için imza toplayarak mahkeme başvurdu. Mahkemenin 13 Kasım'da başvuruyu gündemine alması bekleniyor.

Hindu geleneğinde adet gören kadınların "kirli" olduklarına inanılıyor. Bu nedenle kadınların bazı tapınaklara girmesine izin verilmiyor. İki yıl önce başlatılan eylemler sonucu kadınların, Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur tapınağına girmesine yönelik yasak kaldırılmıştı.

DW,AP/ÖA,SÖ

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