Hindistan'da kadınlar neden inek maskesi takıyor?

Hindistan'da kadınların inek maskesi taktığı ve 'Kadınlar ineklerden daha mı değersiz?' sorusunu tartışmaya açan fotoğraf projesi, bir yandan viral olurken bir yandan da fotoğrafçısının Hindu milliyetçisi trollerin hedefi haline gelmesine yol açtı.

23 yaşında olan ve Delhi kentinde yaşayan fotoğrafçı Sujatro Ghosh BBC'ye, "Ülkemde tecavüze uğrayan ya da aşağılanan bir kadının adaleti bulması, çoğu Hindu'nun kutsal bulduğu bir ineğin adaleti bulmasından daha uzun sürüyor, bu da aklıma ülkemde ineklerin kadınlardan daha mı önemli görüldüğü sorusunu getirdi" diyor.

Çoğu kez kadına karşı şiddetle gündeme gelen Hindistan'da devlet istatistiklerine göre her 15 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor.

Ghosh, "Bu davalar yıllarca mahkemelerde sürerken bir inek katlediğinde aşırıcı Hindu gruplar gidip zanlıyı dövüyor ve öldürüyor" diyor.

Ghosh'a göre proje Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin 2014'te başa gelmesinin ardından güçlenen inekleri koruyan yasa dışı örgütleri protesto etmenin bir yöntemi.

Genç fotoğrafçı, Dadri'de gerçekleşen linç olayı ve benzerlerinden endişe duyduğunu dile getiriyor.

Son iki yılda Hindistan'da neredeyse 10 kişi, haklarında sığır eti yediklerine dair dedikodu çıktığı için öldürüldü. Süt sağmak için inekleri transfer eden Müslümanlar bile kimi zaman hedef haline geldi.

İktidarki Bharatiya Janata Partisi, ineğin kutsal olduğunu ve korunması gerektiğini söylüyor. İneklerin öldürülmesi birçok eyalette yasak, bu suçla ilgili parlamentoya idam cezasının getirilmesi de gündemde.

Ancak sığır eti Müslümanlar, Hristiyanlar, ülkenin en alt tabakasında yer alan ve eskiden 'dokunulmazlar' olarak bilinen Dalitler için önemli bir besin kaynağı.

Fotoğrafçı Ghosh ise bu ayın başında ABD'nin New York şehrine gerçekleştirdiği seyahati sırasında bir parti dükkanından aldığı inek maskesini Hindistan'a getiriyor ve maskeyi takan kadınların fotoğraflarını önemli turistik merkezlerin, kamu binalarının önünde ya da teknelerde, trenlerde ve evlerinde çekmeye başlıyor.

Ghosh mekan seçimine neden olarak 'kadınların her yerde kırılgan' olmasını gösteriyor.

Ghosh'un modelleri şimdiye kadar arkadaşları ve tanıdıkları olmuş; "O kadar hassas bir mesele ki yabancılara bu konuyla ilgili olarak yaklaşmak zor" diyor.

İki hafta önce projesini Instagram'a koyduktan sonra çok olumlu tepkiler aldığını anlatıyor.

İlk haftada projenin viral olduğunu ve insanlardan büyük takdir aldığını söylüyor.

Ancak Hint basınının konuyu haberleştirmesinin ve haberi Facebook ile Twitter'a koymasının ardından tepkilerin başladığını belirtiyor: "Bazıları beni tehdit eden yorumlar yazmaya, Twitter'da insanlar beni taciz etmeye başladı. Bazıları modellerimle birlikte benim Delhi'deki bir camide katledilmem gerektiğini, etimizin de milliyetçilerin sevmediği bir kadın gazeteci ve bir kadın yazar tarafından yenilmesi gerektiğini söyledi. Annemin bedenim üzerinde ağladığı görmek istediklerini yazdılar."

Bazılarının Delhi polisiyle bağlantıya geçerek tutuklanmasını talep ettiklerini de ifade ediyor.

Ancak Ghosh projesinin siyasi bir duruş olması ve Hinduların üstünlüğünün uzun zamandır devam etmesi dolayısıyla bu tepkilere şaşırmadığını vurguluyor.

Tepkilerden korkmadığını, daha büyük bir amaç için çalıştığını da belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanından projesine dahil olmak isteyenler olduğu için ineğin dolaşmaya devam edeceğini de ekliyor.