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Dünya

Hindistan'da Indra Gandhi'den sonra ilk kez bir kadın, savunma bakanlığına getirildi

Sitharaman, Hindistan parlamentosunun üst kanadı olan Eyaletler Konseyi'nde senatör olarak Karnataka eyaletini temsil ediyor

08 Eylül 2017 15:24

Nirmala Sitharaman, Indra Gandhi'den sonra ilk kez bakanın tam zamanlı olarak savunma bakanlığına atandı. Sitharaman görevi devralmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, bakan olarak önceliklerinin, ordunun harbe hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, savunma sanayinde yerli üretimin arttırılması ve ordu mensuplarıyla ailelerinin refahının sağlanması olacağını belirtti.

Habertürk'ün haberine göre, Sitharaman, ayrıca Indria Gandi'den sonra savunma bakanlığı görevini üstlenen ikinci kadın siyasetçi unvanını elde etti. Gandi, 1980-1982 yıllarında başbakanlığın yanı sıra bu görevi yürütmüştü.

Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata) 2014 yılında iktidara gelmesinin ardından kabinede maliye ve iş ilişikilerinden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki siyasetçi, savunma bakanlığını, bu görevi mart ayından bu yana yarı zamanlı olarak üstlenen Maliye Bakanı Arun Jaitley'den devraldı.

Sitharaman görevi devralmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, bakan olarak önceliklerinin, ordunun harbe hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, savunma sanayinde yerli üretimin arttırılması ve ordu mensuplarıyla ailelerinin refahının sağlanması olacağını belirtti.

Muhalefetteyken partisinin ulusal sözcülüğü görevini yürüten Sitharaman, Hindistan parlamentosunun üst kanadı olan Eyaletler Konseyi'nde senatör olarak Karnataka eyaletini temsil ediyor.

 

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