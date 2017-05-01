Hindistan'da iki Müslüman 'inek hırsızlığı' suçlamasıyla linç edildi

Hindistan'da polis, iki Müslüman erkeğin 'inek çalmaya çalıştıkları' gerekçesiyle linç edildiğini duyurdu.

Ülkenin kuzey doğusundaki Assam eyaletinde gerçekleşen cinayetler, Hindular ile Müslümanlar arasında ineklerden kaynaklanan gerilimin son halkası oldu.

Hindular inekleri kutsal hayvanlar olarak görüyor. Ülkedeki çok sayıda eyalette inek öldürmek yasak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün geçen hafta yayınladığı bir rapora göre Mayıs 2015'ten günümüze kadar ülkede en az 10 Müslüman inek tartışmaları nedeniyle öldürüldü.

Pazar günü yaşanan linçte yaşamını yitirenlerin isimleri Abu Hanifa ve Riyazuddin Ali olarak açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP, üst düzey polis yetkilisi Debarah Upadhyay'ın "Merada otlayan iki ineği çalmaya çalıştıkları iddiasıyla köylüler tarafından sopalarla kovalandı ve dövüldü" sözlerini aktardı.

Upadhyay, Müslümanların hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmiş olduklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin 2014'te hükümeti kurmasının ardından, inek aldığı, sattığı veya öldürdüğü gerekçeleriyle Müslümanlara ve "dokunulmazlar" olarak bilinen Dalitlere karşı saldırılar arttı.

Bharatiya Janata Partisi, linçin gerçekleştiği Assam eyaletini de yönetiyor.

Ülke genelinde inek eti tüketimi karşıtlarının gerçekleştirdiği saldırılarda 12 yaşında bir çocuk da yaşamını yitirdi.

İnek öldürmenin cezalandırılmasına yönelik yasaların çok sayıda eyalette aktif olarak uygulandığı Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde Mart ayında yapılan bir yasal değişiklikle inek öldürmenin cezası müebbet hapis olarak belirlendi.

Hükümetlerin yasaklarına ek olarak bazı eyaletlerde de kendilerini ineklerin koruyucuları olarak gösteren gruplar bulunuyor.

Gruplar sıklıkla araçları kontrol edip sığır ticaretiyle uğraşanları darp ediyor.

Başbakan Narendra Modi geçen yıl bu grupları eleştirmiş ve bu tür kişilerin kendisini sinirlendirdiğini söylemişti.