Hindistan'da hayvanların dini nedenlerle kurban edilmesini yasaklandı

Kuzey Hindistan'daki Himachal Pradesh mahkemesi polislerden ve güvenlik görevlilerden eyaletteki Hindu tapınaklarındaki keçi kurbanları kurtarmalarını ve kurban yasağını hayata geçirmelerini istedi. Mahkeme kararında "Hayvanların dini nedenlerler kurban edilmesi gaddarlık ve barbarlık" olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Dağ Medya'da yer alan habere göre, mahkemenin kararında şu görüşlere yer verildi:

“Hiç kimse ibadet yerlerinde hayvan kurban etmeyecek. Yasağa bitişik topraklar ve binalar da dahildir.”

“Her yıl binlerce hayvan ibadet adına kurban ediliyor. Kurban etme eylemi masum hayvanlara çok büyük acı ve ızdırap veriyor. İnsanların bir tanrı ya da kutsal varlığı memnun etmesi adına hayvanları barbarca kurban etmesine izin verilemez.”

'Ritüeller modern zamanda değişmeli'

Mahkeme ayrıca hayvan kurban etmenin sebeplerini sorgulayarak bu tür ritüellerin ”modern zamanlarda değişmesi gerektiğini” dile getirdi.

Karar hayvan hakları eylemcileri tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan bir çok insanın kadim geleneklerinin yasaklandığını söyleyerek itiraz edenler de oldu.

Himachal Pradesh’te özellikle Hindu dinindeki ilahları memnun etmek adına kış mevsiminin başlangıcıyla beraber keçi ve bazen koyun kurban ediliyor.

Hayvanlar önce sembolik olarak tanrıya sunuluyor ardından köylüler tarafından evlerine götürülerek misafirlerle beraber yeniyor.

Festivallerdeki “shaand” ve “bhunda” gibi bazı kurban geleneklerinde ise tapınakların girişlerinde bıçak kullanılarak çok sayıda hayvan aynı anda öldürülüyor.