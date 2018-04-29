Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 ölü

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan büyük bir patlama sonucu en az 23 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çarşamba gecesi Balaghat kentinde yaşanan olayın ardından itfaiyenin alevleri söndürmesi üç saatten uzun bir süre aldı.

Yerel yönetici Bharat Yadav, patlamanın nedeninin henüz tespit edilmediğini söylerken sönmemiş bir izmaritten şüphelendiklerini açıkladı.

Hindistan'daki havai fişek fabrikalarında benzer patlamalar sıklıkla gerçekleşiyor.

Bharat Yadav, itfaiyenin bölgedeki operasyonunun sonlandığını ve herkesin enkazdan çıkarıldığını belirtti.

Madhya Pradesh eyaletinin başbakanı Shivraj Singh Chouhan, hayatını kaybedenlerin ailelerine 3 bin 100'er dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.