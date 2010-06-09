Hindistan'da geç gelen adalet

T24 - Hindistan'ın Bhopal kentinde, sekiz kişi, dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak bilinen bir kimya fabrikasından gaz sızması olayına ihmal nedeniyle sebep olmaktan suçlu bulunup cezaevine kondu.



Verilen hapis cezaları 26 yıl önce Union Carbide fabrikasında meydana gelen olaya ilişkin verilen ilk mahkûmiyet kararı oluyor.



Çevre felaketinde adalet için kampanya yürüten eylemciler mahkûmiyetlerin çok geç ve yetersiz olduğunu söylüyor.



Aktivistlere göre, fabrikadan sızan dev zehirli gaz bulutu nedeniyle ölenlerin sayısı en az 15 bin.



3 Aralık 1984 günü, ABD kökenli Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazını dışarı atıldı.



Kaza sonrasında, Bhopal eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Greenpeace'in bölgede kazadan 20 yıl sonra, 2004 yılında yaptığı ölçümlerde, toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde bulundu.



Union Carbide'ın böylesine bakımsız ve kontrolsüz bir fabrikayı ABD'de kurmasının mümkün olmadığı, fabrikanın yetersiz teknolojiyle açılmış olduğu iddia edildi.



Olayla ilgili yargılanmakta olan sekiz kişiden birinin öldüğü diğerlerinin ise karara itiraz edecekleri bildiriliyor.



23 yıl önce başlayan dava da yargılananlar "ihmal yoluyla ölüme sebebiyet vermekten" mahkum oldular.



Bu ceza da, azami iki yıl hapis cezası anlamına geliyor.



BBC Güney Asya Muhabiri Chris Morris, kararın, 1984'teki olayda sorumluluğun ilk kez birilerine yüklenmesi anlamına geldiğini söylüyor.



Fabrikadan sızan zehirli gazın, bugün hala on binlerce kişiyi etkilediği belirtiliyor.



Union Carbide adlı fabrika, olay nedeniyle Hindistan hükümetine 470 milyon dolar tazminat ödemişti.



Şirketi on yıl sonra satın alan Dow Chemicals adlı fabrika, 1989 yılında ödenen tazminatla, olaya dair yükümlülüğünün ortadan kalktığını savunuyor.





