Hindistan’da festival kutlamasında 36 kişi yaralandı

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Hindistan’da her sene, kuzey yarı küre son bahar mevsimine girdiğinde düzenlenen Işık Festivali Diwali kutlamaları sonrasında yapılan geleneksel Hingot Savaşı\'nda (Hungat Yuddha) 36 kişinin yaralandığı ve yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Asırlardır Hint kültünün bir parçası olan Diwali kutlamalarının ardından yapılan Hingot Savaşı\'nda iki grup ellerindeki içi barutla doldurulan ve üstü toprakla kapatılan boş meyve kabuklarından yapılan hingot\'larla birbirlerine saldırıyor. Hingoriya ağacında yetişen hingot meyveleri, genellikle altı ila sekiz inç boyutunda bulunuyor.

Cuma günü Gautampura bölgesinde yer alan Devnarayan Tapınağı\'nda Turra ve Kalangi adındaki iki grup arasında yapılan Hingot Savaşı\'yla ilişkin açıklama yapan polis memuru Vikram Singh, güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığını fakat yeterli olmadığını söyledi.

Indore Polis Generali Hari Narayan Chari Mishra halkın, ileride yaşanacak kazaları engellemek için uyarıldığını, fakat bu \'geleneksel savaş\' gününün yasaklanamayacağını söyledi.

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