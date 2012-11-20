Hindistan'da Facebook tutuklaması!

Hindistan'da Palgar kentinde iki kadının Facebook'ta "dini duyguları rencide ettiği" gerekçesiyle tutuklanması ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Politikacı Bal Thackeray'ın hayatını kaybetmesinin ardında Mumbai'de yaşamın felce uğramasını facebook üzerinden eleştiren bir kadın ve yazdıklarını 'beğenen' bir arkadaşı dün tutuklanmıştı.

İki kadının Palgar kentinde duruşmaya çıkmasının ardından kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Hindu politikacı Thackeray'ın yaşamını yitirmesi, şiddet olayları çıkabileceği düşüncesiyle Cumartesi günü Mumbai'de hayatı durma noktasına çevirmişti.

Hindistan siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Thackeray, Hindularla Müslümanlar arasındaki olayları kışkırtmakla suçlanıyordu.

Thackeray'ın ölüm haberi üzerine kurucusu olduğu sağ görüşlü Şiv Sena partisi yandaşlarının olay çıkarabileceği kaaygısı şehri felce uğratmış, taksilerin çalışmaması ve işyerlerinin kapanması, sosyal paylaşım sitelerinde eleştirilmişti.

Yazdıkları sakıncalı bulunması sebebiyle tutuklanan genç kadın Facebook mesajında "Thackeray gibileri her gün doğuyor ve ölüyor. Bu yüzden kapanmaya gerek yok." ifadesini kullanmıştı.



'Görevlerini kötüye kullanıyorlar'



The Times of India gazetesi haberi "Utanç verici: İki kadın zararsız bir yorum nedeniyle tutuklandı" başlığı altında yer verdi.

Gazete tutuklamaların yetkililerin "görevlerini kötüye kullandıklarını" gösteren açık bir olay olduğunu ifade etti.

Eski bir yüksek mahkeme hakimi Mr Katju "demokrasi içinde yaşıyoruz, faşist bir diktatörlükte değil. Aslında suç işlemeyen birini yanlışlıkla tutuklamanın kendisi bir suç" dedi.

Telekomünikasyon Bakanı Kapil Sibal'in de tutuklamalardan derin üzüntü duyduğunu söylediği aktarıldı.