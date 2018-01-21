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Dünya

Hindistan'da fabrikada yangın; en az 17 kişi hayatını kaybetti

Fabrikada en az 6 kişinin de mahsur kaldığı bildirildi

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21 Ocak 2018 00:58

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'e bir maytap fabrikasında çıkan yangında en az 17 kişinin hayatın kaybettiği, 6'dan fazla kişinin de içeride mahsur kaldığı bildirildi. 

Başkentteki Bawana sanayi sitesindeki bir maytap fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan patlayıcı maddeler ve alevler nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi. 

Alevler, fabrikanın bodrum, zemin ve birinci katlarını etkisi altına alırken yangında en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 6'dan fazla kişinin ise fabrika içinde mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, elektrik sistemindeki bir kısa devrenin yangını başlatmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

 

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