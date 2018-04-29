T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hindistan'da evine tuvalet koydurmayan kocasından boşanmak isteyen kadına izin

Hindistan'ın kırsal bölgesinde bir mahkeme, kocası evin içine tuvalet yaptırmadığı için karanlıkta tarlalara yürümek zorunda kalan 20'li yaşlarındaki kadına, boşanması için izin verdi. Hint yasaları, sadece aile içi şiddet ve işkence gibi vakalarda boşanm

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir mahkeme, evlerine tuvalet yaptırmadığı için kocasından boşanmak isteyen bir kadına, başvurusundan üç yıl sonra izin verdi.

20'li yaşlarındaki kadın, beş yıllık evliliği boyunca tarlalarda tuvaletini yapmaya zorlanmıştı.

Racastan eyalet mahkemesi, kadının tuvaletini yapmak için karanlıkta saatlerce tarlalara yürümek zorunda bırakıldığına hükmetti.

Hindistan'da yasalar, sadece aile içi şiddet ve işkence gibi belli durumlarda çiftlerin boşanmasına izin veriyor.

AFP'nin haberine göre hakim, kadının açık alanda dışkılamaya zorlanmasının da bir çeşit işkence olduğunu söyledi.

Times of India yerel gazetesinin haberine göre, mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sigara ya da cep telefonu almak için para harcıyoruz ama ailemizin onurunu korumak adında tuvalet yaptırmaya parca harcamıyoruz.

"Köylerde kadınlar doğanın çağrısına yanıt vermek için güneşin batmasını beklemek zorunda kalıyor. Bu sadece fiziksel zulüm değil. Kadının gururu da zedeleniyor."

Hindistan basınına göre kadın boşanma başvurusunu 2015'te yapmıştı. Mahkeme kararı sayesinde, yıllar sonra boşanmak için izin alabildi.

Ülkenin kırsal bölgelerinde açık alanlarda işeme ve dışkılama sık görülen bir durum.

Hükümet 2019'a kadar her eve tuvalet yaptırılması hedefini koydu. İlerleme kaydedilmesine rağmen, birçok hane buna direnç gösterdi.

Hükümet bu politikalarla kadınların rahatsızlığını gidermek ve güvenliğini sağlamak için yatırım yaptıklarını belirtmişti.

Ancak birçok eve tuvalet yapılsa bile, hastalıkların yayılması riskine rağmen birçok Hint köylü tuvaletleri kullanmıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen sene paylaştığı raporda Hindistan'da nüfusun yarıya yakını tuvalet kullanmadığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HindistanHintRacastanIndiaBuKadınınMahkemeMilletlerYardım Fonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24