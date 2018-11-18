Hindistan'da dini törene el bombalı saldırı: 3 ölü

T24 Haber Merkezi

İki motorsikletli saldırgan Hindistan'ın Amritsar şehrinde yapılan bir Sih törenine saldırdı. Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu alan bir el bombası fırlatan saldırganlar 3 kişiyi öldürdü ve 20 kişiyi yaraladı.

Polis raporlarına göre saldırganlar ilk olarak ellerinde silahlarla geldiler, ardından kalabalığa bir el bombası fırlattılar.

Reuters'ın haberine göre şehrin içinde bulunduğu Punjab eyaletinin lideri Amarinder Singh, bundan böyle dini törenlere daha çok güvenlik görevlisi gönderileceğini açıkladı ve saldırılardan Pakistan'ın gizli servisinin ajanlarının sorumlu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hindistan hükümeti Pakistan'ın bölücü Sih örgütlerini desteklediğini iddia ediyor, ancak İslamabad bunu yalanlıyor.