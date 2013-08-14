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Dünya

Hindistan’da denizaltıda patlama: 18 ölü

Mumbai kentinde donanmaya ait INS Sindhurakshak denizaltısında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi

14 Ağustos 2013 13:44

Hindistan’da donanmaya ait bir denizaltıda patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından denizaltıda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı denizaltı, daha sonra sulara gömüldü.

Olay sırasında denize atlayan birçok askerin kurtulmayı başardığı belirtildi. Denizaltında bulunan 18 kişinin ise öldüğü tahmin ediliyor.

16 yaşındaki Rus yapımı dizel-elektrikli INS Sindhurakshak denizaltısının bakım ve yenileme çalışmalarının ardından kısa bir süre önce Rusya'dan Hindistan'a döndüğü öğrenildi.

Hindistan'ın 14 dizel denizaltısı bulunuyor. Geçen yıl Rusya'dan 1 milyar Amerikan doları karşılığında 10 yıllık bir süre için Nerpa nükleer denizaltı kiralayan Hindistan, kendi nükleer denizaltısının inşasını 2 yıl içinde tamamlamayı amaçlıyor.

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