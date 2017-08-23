Hindistan'da Demiryolu Bakanı istifa etti, Başbakan geri çevirdi

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Hindistan\'da üç gün içinde iki trenin raydan çıkması üzerine, Demiryolu Bakanı Suresh Prabhu istifa etti; Başbakan Narendra Modi, \"beklemesini\" istedi.

Prabhu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Yönetimde olduğum üç yıldan kısa sürede Hindistan demiryollarının düzelmesi için kan-ter içinde çalıştım. Hindistan demiryolları bugün eskisinden çok daha iyi durumda\" dedi ve ekledi:

\"Birçok yolcunun ölümüne ve yaralanmasına neden olun talihsiz kazalardan dolayı son derece üzüntülüyüm. Bu talihsiz kazalar sonrasına Başbakan Narendra Modi\'yi ziyaret ederek, kendisine istifamı sundum; ancak, sayın Başbakan benden beklememi istedi.\"

Hindistan\'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bugün erken saatlerde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 74 kişi yaralandı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda, Auraiya kenti yakınlarında kum taşıyan bir kamyonun kaza yaptıktan sonra rayların üzerine devrilmesi üzerine, makinistin ani fren yapması sonucu trenin sekiz vagonu raydan çıktı.

Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde hafta sonu bir trenin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu da 23 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraflı)