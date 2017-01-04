Hindistan’da cinsel taciz iddialarına soruşturma

Hindistan’ın güneyindeki Bangalor kentinde yılbaşı gecesi kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bangalor polisi, salı akşamı yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin “inandırıcı delillere“ ulaştığını bildirdi. Polisin yeni yılı karşılayan yüzlerce kişiye ait şehir merkezindeki 45 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelediği bildirildi.

Hindistan polisi Bangalor’da yılbaşı gecesi kutlamalarına katılan kadınlara yönelik cinsel taciz, takip ve soygun iddialarını araştırıyor. Sosyal medyada yeni yıl gecesine ait olduğu öne sürülen, ağlayan ve yardım isteyen kadınların görüntülerini içeren birçok video yayılmıştı.

2015'de 34 binden fazla tecavüz vakası

Bu görüntülerin ardından Bangalor’un bağlı olduğu Karnataka eyaleti hükümetinden bir bakan salı günü yaptığı bir açıklamada cinsel taciz vakalarından kadınların "Batılı" giyim tarzını sorumlu tutmuş ve büyük tepki çekmişti. Hindistan merkezi hükümeti ise söz konusu bakanı açıklamalarından dolayı sert bir dille eleştirmiş ve iddiaların açıklığa kavuşturulacağı sözünü vermişti.

Hindistan cinsel taciz ve toplu tecavüz vakaları ile sık sık gündeme geliyor. 2012 yılında Yeni Delhi’de 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin otobüste bir gurubun toplu tecavüzüne uğraması ve ardından hayatını kaybetmesi dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bu trajik olayın ardından ülkede tecavüz ve tacize karşı büyük bir protesto dalgası yayılmış, ardından cinsel taciz yasaları sertleştirilmişti.

Ulusal Suç Kayıt Bürosu verileri 2015 yılında ülke çapında yaklaşık 34 binden fazla tecavüz vakasının kayıtlara geçtiğini gösteriyor.

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Reuters/afp, BD/GA