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Yaşam

Hindistan'da cinsel devrim!

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir özel okul cinsel eğitim başlattı.

08 Ekim 2009 03:00

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir özel okul cinsel eğitim başlattı.

Okul idaresi, müfredatta yer almayan ve 15 yaş öğrencilere yönelik bu dersi programına almakla büyük risk almış durumda. Çünkü özellikle Hindu muhafazakârlar ülkede cinselliği tabu haline getirmiş durumda.

Analizciler, Hindistan’daki hızlı sosyal değişimlerin bu dersin verilmesi gereğini doğurduğunu belirtiyor. Dersi başlatan okulda cinsel eğitim danışmanı olan Rubina Hüseyin Şeyh, Avrupa dillerine, pizza yemeye, dar giysiler giyip İngilizce şarkılarla dans etmeye izin veren yetkililerin, okullarda cinsellikten bahsedilmesine de izin vermesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kama Sutra resimleri

Rubina öğrencilere seksin incelikleri ve hazzın artırılmasına dair kadim Hint öğretisi Kama Sutra’dan seçtiği resimleri, ergen vücudunda meydana gelen değişiklikleri, AIDS ve diğer cinsel yollarla bulaşan hastalıklarla ilgili resimler gösterdiğini söylüyor. Sağcı bir Hindu örgütün üyelerinden Hindu rahip Swami Nityanand ise cinsel eğitimin genç zihinleri kötü etkileyebileceğini ve Hint kültürünü alçaltabileceğini belirtiyor.

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