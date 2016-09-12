Hindistan'da bir kadın 'Dana eti yediği için' tecavüze uğradı

Hindistan'ın Mewat bölgesinde, 20 yaşındaki bir kadın, dana eti yemediklerini söylemelerine rağmen 4 adamın kendisine ve 14 yaşındaki kuzenine tecavüz ettiklerini iddia etti.

Adamların ayrıca amcasını ve halasını Mewat'taki evlerinde döverek öldürdüklerini söyledi.

Şüpheliler, tecavüz ve cinayet suçlamalarıyla tutuklandılar.

Tecavüz mağduru kadın, "Dana eti yediğimiz için tecavüz edeceklerini söylediler. Bize ne yaptıklarını birine söylersek beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler" dedi.

Hindistan'ın başkenti Delhi'ye 100 kilometre uzaklıkta olan Mewat bölgesinde genellikle Müslümanlar yaşıyor. Ancak yakın zamanda gazetelerde bölgede polisin yemeklerde dana eti kullanılıp kullanılmadığını kontrol edeceği bildirildi.

Hindistan'da inekler kutsal sayılıyor ve ineklerin öldürülmesi bazı eyaletlerde yasak.

Bölgenin bazı sakinleri saldırının Hindu ve Müslüman toplum arasında anlaşmazlık yaratmak için planlandığını düşünüyor.

Mewat Barosu Başkanı Abid Khan, "Müslümanlar ve Hindular bu bölgede hep barış içinde yaşamıştır. Bu saldırı dini anlaşmazlık yaratmak için planlanmış olabilir" diyor.

Ancak Mewat'ın bağlı olduğu Haryana eyaletinin iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) bu teoriyi reddediyor.

BJP Mewat Başkanı Chaudhary Aurangzeb, "Bu saldırı Hindular veya Müslümanlarla ilgili değil. Bu saldırının sorumluları hangi topluluğa dahil olursa olsun cezalandırılacaktır" dedi.

Ülkede sıkça gerçekleşen tecavüz olaylarını dizginlemek için cezai yaptırımları artıran ciddi yasalar çıkarılmış olsa da Hindistan'daki tecavüz olaylarının hız kesmediği belirtiliyor.