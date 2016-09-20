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BBC Türkçe

Hindistan'da bir kadın 20 kez bıçaklanırken, etraftakiler izledi!

Hindistan'ın başkenti Delhi'de kalabalık bir sokakta motosikletli bir saldırgan 22 yaşındaki öğretmeni 20 kez bıçaklayarak öldürdü

20 Eylül 2016 22:34

Hindistan'ın başkenti Delhi'de kalabalık bir caddede motosikletli saldırgan bir kadını 20 defa bıçaklayarak öldürdü.

Yoldaki güvenlik kameralarının kaydı, saldırganın 22 yaşındaki öğretmen Karuna'ya yaklaştığını ve kadını tekrar tekrar bıçakladığını gösteriyor.

Saldırgan, bıçakladıktan sonra kadının kafasına bir taşla vuruyor ve yerde yatarken tekmeliyor.

Olayın sonuna doğru, saldırgan kaçmaya çalışırken bir kişinin müdahale ettiği görülüyor.

Saldırı sırasındaysa en az bir kişi saldırgana yaklaşmaya çalışıyor, ancak tehdit edilince olay yerini terk ediyor. Diğerleri ise olayı izlemekle yetiniyor.

Polis saldırganın cinayetle suçlandığını söyledi.

Polis Müdürü Esha Pandey BBC'ye "Maktul sabah 9'da kuzeniyle yolda yürürken saldırıya uğradı. Saldırganın maktulle komşu olduğu ve kadından hoşlanmaya başladığı ama maktulün evli adamın ilgisine yanıt vermediği anlaşıldı" dedi.

Erkek kardeşi, cinayete kurban giden kadının daha önce de aynı adam tarafından taciz edildiğini ve adamı polise şikayet ettiklerini söylediğini bildirdi.

Polis müdürü Madhur Verma ailenin dört beş ay önce adamı şikayet ettiğini ve ailelerin aralarında bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kadın bıçaklanırken etraftakilerin tepkisiz kalması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Burari semtinde yaşanan vaka, Delhi'de yaşanan ikinci cinayet.

Pazar akşamı 28 yaşındaki Laxmi adlı bir kadın evinin önünde bıçaklanmıştı.

Laxmi'nin ailesi aynı adamın daha önce kızlarını takip ettiğini ve polise şikayet ettiklerini söyledi.

Hindistan'da 2012'de bir öğrencinin otobüste toplu tecavüze uğraması tecavüz yasalarının sıkılaştırılmasını beraberinde getirmişti. Ancak kadınların ve çocukların zarar gördüğü cinsel saldırı ve şiddet vakaları hala sıklıkla yaşanıyor.

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