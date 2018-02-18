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Dünya

Hindistan'da bir düğünde patlama: 18 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Şubat  (DHA) –  Hindistan’da bir düğünde meydana gelen patlamada 9 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısı 18’e yükseldi

18 Şubat 2018 18:28

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Şubat  (DHA) –  Hindistan’da bir düğünde meydana gelen patlamada 9 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısı 18’e yükseldi.

The Express Tribune’de yer alan habere göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada Cuma günü bir otelde gerçekleşen düğün eğlencesinde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirmişti. Patlamanın etkisiyle otel binasının molozları altından dokuz kişinin cansız bedenlerinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 18’e yükseldi.

Büyük bir gaz silindirinin patlamasıyla meydana geldiği belirtilen patlama Rajasthan eyaletinin batısındaki Beawar kentinde meydana geldi.

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