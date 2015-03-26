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Dünya

Hindistan'da bir çift, motosikletle giderken cinsel ilişkiye girdi

Hindistan'ın Goa eyaletinde polis motosiklet giderken cinsel ilişkiye giren çifte bin rupi ceza kesti

26 Mart 2015 21:02

Hindistan'da bir adam, yolda motor kullanırken gidona uzanan bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

The Mirror'da yer alan habere göre; Goa eyaletinde yaşanan olayın fotoğrafı, Milletvekili Vichnu Surya Wagh tarafından Facebook'ta paylaşıldı. 

Wagh fotoğrafın altına "Motosiklet kullanırken seks yapmak... Kimse sizi durduramaz... Burası Goa... Gün ışığındaki bu seks şov, pazar günü öğleden sonra Mandovi Köprüsü'nün üzerinde gerçekleştirildi. Yolda tek bir polis bile onları durdurmuyor. Yoldan geçenler tesadüfen çekmiş bu fotoğrafı. Ne demeli" yazdı. 

Fotoğraf internette yayılınca polis, motorun sahibinin peşine düştü. Yapılan araştırma sonucu motorun kiralık olduğu ve Madhya Pradesh eyaletinden bir çifte kiralandığı ortaya çıktı.  

Polis tarafından sorgulanan çift, motosiklet üzerinde uygunsuz tavırlar sergilediklerini itiraf etti. Goa polisi çifte bin rupi (yaklaşık 40 TL) ceza kesti. 

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