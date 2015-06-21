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Yaşam
Deutsche Welle

Hindistan’da binler yoga için toplandı

Bu sene ilk kez kutlanan Dünya Yoga Günü, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de binlerce kişiyi buluşturdu. Yaklaşık 37 bin kişi Başbakan Narendra Modi ile birlikte Yoga yaptı.

21 Haziran 2015 16:03


21 Haziran'ın Dünya Yoga Günü olarak kutlanması için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başvurusunun kabul edilmesi üzerine etkinliklere bizzat iştirak ederek Yeni Delhi'de binlerce kişi ile birlikte Yoga yaptı. Kısa bir konuşma yapan Modi, Dünya Yoga Günü'nün hayata geçirilmiş olmasının, ‘yeni bir barış döneminin başlangıcı' olduğunu söyledi.

“Yoga sadece bedensel hareketlerden ibaret değil” diyen Hindistan Başbakanı Modi, “Bugün sadece özel bir günü kutlamıyoruz, aynı zamanda yeni bir barış dönemine başlamak için insan ruhunu eğitiyoruz” şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler'e önerisini kabul ettiği için teşekkür eden Modi, “Bu insanın kendisini iyi hissetmesi, gerginlikten uzak bir dünya ve iyiliği istemek için dünyaya verilmiş bir mesaj” dedi.
Yoga meraklıları Yeni Delhi'ye akın etti

Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler nedeniyle Yeni Delhi'nin merkezi trafiğe kapatılıp güvenlik çemberine alınırken, katılımcıların hepsi metal dedektörlerden geçirildi. Ülkenin dört bir köşesinden binlerce kişinin yanı sıra 192 farklı ülkeden Yoga ile ilgili turistler de Dünya Yoga Günü vesilesiyle başkente akın etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedefiyle organize edilen toplu yoga seansına resmi mercilerin verdiği bilgilere göre yaklaşık 37 bin kişi katıldı.

Şu ana kadar tarihteki en kalabalık Yoga seansı 2005 yılında Hindistan'ın Gwalior kentinde 29 bin 973 kişinin katımıyla yapılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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