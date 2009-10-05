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Dünya

Hindistan'da ayrılıkçı militanlar köy bastı:11 ölü

05 Ekim 2009 13:34

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ayrılıkçı isyancılar 11 köylüyü öldürdü, 12'sini yaraladı.

Silahlı 7 isyancının Sonitpur bölgesindeki Dilichan ve Dimajuli köylerine girerek rastgele ateş açtıkları bildirildi. Yetkililer, Bodoland Mili Demokratik Cephesi'nin saldırıyı yaptığından şüphelendiklerini söylediler.

Ayrılıkçı örgüt, 1986'dan beri Bodo kabilesi için bağımsız bir vatan kurma mücadelesi veriyor. Örgütün bir fraksiyonu 2005'te hükümetle ateşkes anlaşması imzalamıştı ancak diğer grup şiddet kullanmaya devam ediyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 30'un üzerinde grup onlarca yıldır bağımsızlık veya özerklik için mücadele veriyor. Militanlar, Hint hükümetinin bölgenin zengin kaynaklarını sömürürken, yerli halka yeterli kaynak sağlamadığını iddia ediyor.

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