Hindistan'da askeri helikopter düştü: En az 5 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) - Hindistan Hava Kuvvetleri\'ne (IAF) ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az beş kişi öldü.

Kazada bir kişinin durumunun ise kritik olduğu belirtilen IAF açıklamasına göre, kaza yerel saat ile 06:00 sularında gerçekleşti.

Mi-17 V5 model helikopter kaza anında bir bakım görevindeydi.

Kurtarma ekiplerinin kazanın olduğu bölgede arama yaptığı ve bir yaralıyı hastaneye sevkettiği kazanın neyden kaynaklandığı bilinmiyor. IAF kazaya ilişkin soruşturma açılması talebinde bulundu.