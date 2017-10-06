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Dünya

Hindistan'da askeri helikopter düştü: En az 5 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) - Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az beş kişi öldü

06 Ekim 2017 13:02

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) - Hindistan Hava Kuvvetleri\'ne (IAF) ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az beş kişi öldü.

Kazada bir kişinin durumunun ise kritik olduğu belirtilen IAF açıklamasına göre, kaza yerel saat ile 06:00 sularında gerçekleşti.

Mi-17 V5 model helikopter kaza anında bir bakım görevindeydi.

Kurtarma ekiplerinin kazanın olduğu bölgede arama yaptığı ve bir yaralıyı hastaneye sevkettiği kazanın neyden kaynaklandığı bilinmiyor. IAF kazaya ilişkin soruşturma açılması talebinde bulundu.

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