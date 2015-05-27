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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da aşırı sıcaklar can alıyor

Hindistan'da 48 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yüzünden ölenlerin sayısı bin 150'ye yükseldi.

27 Mayıs 2015 13:46


Hindistan Afet Dairesi sözcüsü, birçok eyaletten çok sayıda yeni ölüm haberi geldiğini açıkladı. Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin başında evsizler, yaşlılar ve inşaat işçileri geliyor. Meteorologlar sıcaklardan en fazla etkilenen ülkenin güneyindeki Telangana ve Andhra Pradesch eyaletlerinde yarın yağış beklendiğini açıkladı. Ancak uzmanlar yarınki yağışla birlikte hava sıcaklığının düşmesini beklemiyor.

Yetkililer dün Andhra Pradesh'te sıcaklığın 47 dereceye ulaştığını duyurdu. Sıcaklıklar yüzünden Meteoroloji Dairesi alarm seviyesini kırmızıya yükselterek, insanlara başlarını korumaksızın sokağa çıkmama ve su tüketimini artırma tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de sıcaklardan olumsuz etkilendi. The Hindustan Times'ın haberine göre kentte sıcaklık 45,5 dereceye ulaşırken birçok caddede asfaltlar eridi. Yetkililer sıcaklar yüzünden ticaretin de olumsuz etkilendiğini, gıda tüketiminin azaldığını, insanların şu sıralar sadece soğuk su tükettiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanAfet DairesiTelanganaAndhra PradeschYetkililerAndhra PradeshMeteoroloji DairesiYeni DelhiHindustan TimesDeutsche Welle TürkçeHT/BK

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