Hindistan'da aşırı sıcaklar can alıyor



Hindistan Afet Dairesi sözcüsü, birçok eyaletten çok sayıda yeni ölüm haberi geldiğini açıkladı. Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin başında evsizler, yaşlılar ve inşaat işçileri geliyor. Meteorologlar sıcaklardan en fazla etkilenen ülkenin güneyindeki Telangana ve Andhra Pradesch eyaletlerinde yarın yağış beklendiğini açıkladı. Ancak uzmanlar yarınki yağışla birlikte hava sıcaklığının düşmesini beklemiyor.

Yetkililer dün Andhra Pradesh'te sıcaklığın 47 dereceye ulaştığını duyurdu. Sıcaklıklar yüzünden Meteoroloji Dairesi alarm seviyesini kırmızıya yükselterek, insanlara başlarını korumaksızın sokağa çıkmama ve su tüketimini artırma tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de sıcaklardan olumsuz etkilendi. The Hindustan Times'ın haberine göre kentte sıcaklık 45,5 dereceye ulaşırken birçok caddede asfaltlar eridi. Yetkililer sıcaklar yüzünden ticaretin de olumsuz etkilendiğini, gıda tüketiminin azaldığını, insanların şu sıralar sadece soğuk su tükettiğini açıkladı.