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Çevre

Hindistan'da 'aç kaplan' terörü

Hindistan’da küresel ısınma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden aç kaplanlar son altı ayda yedi balıkçıyı öldürdü.

20 Ekim 2008 03:00

Hindistan’da küresel ısınma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden aç kaplanlar son altı ayda yedi balıkçıyı öldürdü.

Sundarban adalarında kaplanlar, küresel ısınma yüzünden doğal ortamlarını kaybettikleri ve avları azaldığı için köylere saldırıyor.

Doğal yaşam uzmanları, nesilleri tükenme tehlikesi altında olan bu kaplanların, yükselen deniz seviyesi ve kıyı erozyonu yüzünden doğal yaşam alanlarının giderek azaldığını, bunun da kaplanların insanlara yönelmesine yol açtığını belirtti.

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Birliğinden Pranabes Sanyal, son 6 ayda Netidhopani bölgesinde 7 balıkçının kaplanlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Doğal yaşam yetkilileri, 1960’ların sonlarında 500 kaplanın bulunduğu Sundarban adalarında şu anda 250 ila 270 kaplan yaşadığını belirtirken, Hindistan İstatistik Enstitüsü bu sayının 75 civarında olduğunu bildiriyor.

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