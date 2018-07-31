T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hindistan'da 7 kişilik aile topluca intihar etti

Son dönemde geçim sıkıntısı yaşadığı belirtilen aile geriye 15 sayfalık intihar notu bıraktı. İntihar edenlerden ikisi çocuk, en yaşlısı ise 75 yaşında.

31 Temmuz 2018 15:05

Hindistan'ın doğusundaki Ranchi kentinde 7 kişilik bir ailenin tüm üyeleri kendilerini asarak topluca intihar etti.

Tavana asılı halde bulunan aile üyeleri arasında 2 çocuk da var.

Ailenin yaşamına son veren en yaşlı üyesinin ise 75 yaşındaki Narayana olduğu açıklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, aile fertleri arkalarında 15 sayfalık bir intihar notu da bıraktı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Başkomiser Anish Gupta, "İlk bulgular intihara işaret ediyor. Ayrıca ailenin mali krizde olduğuna dikkat çeken notlar bulduk. Yetişkin iki erkek kardeş diğerlerinin intihar etmesine yardım etmiş gibi görünüyor" dedi.

Reuters haber ajansı da ailenin son dönemde geçim sıkıntısı çektiğini ve mali krize girdiği iddiasına yer verdi.

Ajans, intiharın asıl nedeninin ailenin notlarının ve otopsi raporlarının incelenmesinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Ülkede geçen ay da başkent Yeni Delhi'de 11 kişilik bir aile intihar etmişti.

Elleri ve gözleri bağlı halde tavana asılmış halde bulunun aile üyelerinin bıraktığı notlarda "ruhani kurtuluş" için yaşamlarına son verdikleri yazıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SonRanchiNarayanaFransızAFPBaşkomiser Anish GuptaAyrıcaYetişkinYeni Delhi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24