Hindistan'da bir kadına yine otobüste toplu tecavüz edildi!

Hindistan, dünyayı ayağa kaldıran toplu tecavüz vakasının üzerinden henüz bir ay geçmişken benzer bir olayla bir kez daha sarsıldı. Yine bir yolcu otobüsünde bu kez yedi erkek, 29 yaşında bir kadına tecavüz etti.

Polis yetkilisi Raj Jeet Singh, yaptığı açıklamada olayın Cuma gecesi meydana geldiğini belirtti. Kadının Pencab’ın kuzeyindeki köyüne gitmekte olduğu ve otobüsteki tek yolcu olduğu belirtildi.

Daha sonra şoför ve muavin otobüsü ıssız bir yere çekti. Kadını yakınlardaki bir binaya götüren iki adam, beş arkadaşlarıyla beraber genç kadına bütün gece tecavüz etti.

Otobüsün şoförünün ertesi sabah kadını otobüsle köyüne götürüp orada bıraktığı da belirtildi.

Singh polisin altı şüpheliyi gözaltına altığını yedincisinin ise arandığını ifade etti.



Bir ay bile olmadı



Hindistan’da 16 Aralık'ta 23 yaşındaki bir genç kız otobüste toplu tecavüze uğramış ve feci şekilde dövülmüştü. Ağır yaralanan genç kız hayatını kaybederken sadece Hindistan değil tüm dünya ayağa kalkmıştı.

Genç kızın annesi bugün Times of India gazetesine yaptığı açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan beş kişinin en gencinin kızına en gaddarca işkenceleri yaptığını belirterek, “Hepsi ölmeyi hak ediyor” dedi.