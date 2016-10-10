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Dünya
BBC Türkçe

Hindistan'da 68 gün oruç tutan kız hayatını kaybetti

Hindistan'da Ceyn inancına mensup 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 68 günlük orucunun ardından hayatını kaybetti

10 Ekim 2016 21:34

Hindistan'ın güneyindeki Hiderabad kentinde yaşayan Aradhana Samdariya adındaki 13 yaşındaki kız, mensubu olduğu Ceyn inancına göre tuttuğu 68 günlük orucun ardından hayatını kaybetti.

Hiderabad emniyeti, Samdariya'nın oruç tutmaya zorlanıp zorlanmadığının tespiti için ailesi hakkında soruşturma başlattı.

Samdariya'nın ailesi, kızlarının Ceyn inancının kurallarına uygun olarak oruç tutmaya kendi rızasıyla karar verdiğini öne sürdü.

Genç kızın babası Manshi Samdariya, "Bizden upvaas (katı gıda almamayı içeren bir oruç türü) tutmak için izin istedi. 51 günden sonra durmasını istedik. Orucu gönüllü tutuyordu. Kimse onu zorlamadı" dedi.

Hint basını, genç kızın 68 gün boyunca kaynar su ile beslendiğini ve orucunu açtıktan iki hafta sonra da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uzun süreli oruçlar, Hindistan'da azınlık inançlarından biri olan Ceyn mensupları arasında çok sık tercih edilen ibadet uygulamalarından birisini oluşturuyor.

Uzmanlar, insanların yemek yemeden iki aya kadar yaşayabileceğini ifade etse de genç kızın ölümü Hindistan'da dini uygulamalarla ilgili büyük bir tartışma başlattı.

Birçok Hintli, Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlarla genç kızın ölümüne tepki gösterdi.

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