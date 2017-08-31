Hindistan’da 6 katlı bina çöktü

Mumbai, 31 Ağustos, (DHA)- Hindistan’ın Mumbai şehrinde bina çöktü 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Mumbai’de Bhendi Çarşısı’ndaki 6 katlı bir bina aniden çöktü. Hakkında boşaltma kararı olan binanın yarısı önceden tahliye edilmiş olmasına rağmen, içinde oturanlar bulunuyordu. Altı hanenin göçük altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olay yerine 90 itfaiye personeli ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Indian Exspress’e konuşan Yasama Meclisi Üyesi Amin Patel, “Binayı boşaltma konusundaki tebligat kiracılara verildi. Binanın yarısı boşaltıldı fakat yarısı çıkmak istemedi” dedi. 110 Yaşındaki Arsiwala binasının yapısının eski ve yıkılma tehlikesi üzerine belediyenin burada yıkım kararı aldığı ve yeniden inşa edilmesi için ev sahiplerine boşaltma emri gönderdiği bildirildi. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katılıyor.