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Dünya

Hindistan'da 3 tecavüzcüye idam cezası verildi

Hindistan‘da 2014 yılında toplam 36 bin 735 tecavüz vakası yaşandı

31 Ocak 2016 12:00

Hindistan’da 21 yaşındaki bir genç kıza tecavüz edip öldürdükten sonra cesedini parçalara ayıran 6 kişiden 3'üne idam cezası, 3'üne de ömür boyu hapis cezası verildi. 

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin haberine göre, olay 2013 yılında, Batı Bengaleyaletinin Kamduni köyünde gerçekleşti. 6 kişi, köydeki evine üniversiteden dönen bir genç kızı tecavüz edip öldürdü. Genç kızın ağabeyi, kurbanın parçalara ayrılmış cesedini Kalküta'nın 30 kilometre kuzeybatısındaki bir kanal kenarında bulmuştu. 

40'lı yaşlarda olan 6 tecavüzcünün genç kızla aynı bölgede yaşadığı bildirildi. Yargılanan diğer 2 sanık delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bir başka sanıksa dava sürecinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Savunma avukatı Phiroze Edulji, sanıkların kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak itiraz edeceğini belirtti. Savcı Aninda Rout ise kurbanın ailesinin 8 suçlunun da ceza alması için itiraz edeceğini açıkladı. Polisin verilerine göre, Hindistan‘da 2014 yılında toplam 36 bin 735 tecavüz vakası yaşandı.

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