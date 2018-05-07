Hindistan'da 17 yaşındaki tecavüz kurbanı yakıldı, durumu ağır

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki bir kişi tecavüze uğradıktan sonra yakıldı. Kurbanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Ülkenin doğusundaki eyalette birkaç gün önce de 16 yaşındaki başka bir kişi aynı yöntemle öldürülmüştü.

Son saldırıyla ilgili olarak ise bir kişi tutuklandı. Yüzde 95 yanık oranı bulunan 17 yaşındaki kurban ise hastanede tedavi görüyor.

Polis şefi Shailendra Barnwal BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zanlı bize evlenmek istediğini ancak kızın hazır olmadığını söyledi" dedi.

Tutuklunun Pakur semtinde bir akrabalarının evinde Cuma günü kurbanına saldırdığı açıklandı.

Polise göre onun yalnız kalmasını bekleyen zanlı eve girdi ve tecavüz sonrası kurbanı ateşe verdi.

Çığlıkları duyan komşular da onu hastaneye götürdüler.

Hindistan polisi iki vakanın birbiriyle ilgili olmadığını düşünüyor. Hindistan'da vahşi tecavüz suçları büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.

8 yaşındaki Keşmirli Müslüman bir kızın Ocak ayında toplu halde tecavüze uğraması ve daha sonra öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Hindistan Anayasa Mahkemesi vakayla ilgili tutuklanan, hepsi Hindu, 8 kişinin toplumlar arasındaki gerilimler nedeniyle başka bir eyalette yargılanmasına karar verdi.

Bu tür saldırıların sıklığı ve yayılan protestolar nedeniyle Hindistan hükümeti çocuk tecavüzcülerine ölüm cezası getirdi.

Sadece 2016 yılında Hindistan'da 40 bin tecavüz vakası yaşandı.

Pek çok tecavüz vakasının ise toplumsal damgalamalar nedeniyle bildirilmediği sanılıyor.