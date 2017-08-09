Hindistan'da 15 kişiyi öldüren fil vurulabilir

Hindistan'ın doğusunda mart ayından bu yana 15 kişinin ölümünden sorumlu olan filin en son bir kişiyi daha ezmesi sonrası yetkililer hayvanı vurmanın da aralarında olduğu seçenekleri değerlendiriyor.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre son kurban pazar alışverişinden dönerken ormandan geçen kısa yolu kullanan 25 yaşındaki Raju Phariya.

Phariya'nın ölümü üzerine bir açıklama yapan Eyalet Vahşi Hayat Koruma Müdürü L R Singh, çözüm yöntemleri üzerine düşündüklerini, ancak fili vurmanın son seçenek olduğunu söyledi.

Doğu Hindistan'ta yaşayan yerel kabileleri kasteden Singh, "Filin dolaştığı yüksek bölgelerde yaşayan Paharia kabilesi mensubu köylüler korku içindeler, bir şeylerin yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Fil mart ayında Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Bihar eyaletinde dört kurbanı ezdikten sonra komşu Carkhand eyaletine geçmiş ve burada da 11 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Korucular, hayvanın yanlışlıkla sürüden ayrılarak kaybolmuş ve bu yüzden ölümlerin yaşandığı yerleşim yerlerine girmiş olabileceğini düşünüyor.

Her gün bir kişi hayvanlar tarafından öldürülüyor

Ormanlarla kaplı Carkhand eyaletinde filler yılda ortalama 60 kişinin ölümünden sorumlu. Ülkede son üç yılda ise fil ve kaplanların saldırıları sonucu hayatını kaybeden insanların sayısının bin 100 civarı olduğu tahmin ediliyor.

Aynı dönemde ise çoğunlukla yasadışı avlanma sonucunda 84 fil ve 345 kaplan öldürüldü.

Hindistan Çevre Bakanlığı verilerine göre bir milyar 300 milyonluk kişinin yaşadığı ülkede her gün ortalama bir kişi vahşi hayvanlar tarafından öldürülüyor.

Korucular, filler ve insanlar arasında yaşanan şiddetin giderek artmasını yerleşim ve sanayi alanları açmak amacıyla ormanlık alanların talan edilmesi ve vahşi hayatın sürdüğü bölgelerin sürekli olarak daralması ile ilişkilendiriyor.

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AFP/AP/ÇÖ/HS