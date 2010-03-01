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Yaşam

Hindistan'a bahar geldi

Hindistan'da her yıl baharı müjdeleyen "Holi" bayramı bu kez de birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

01 Mart 2010 02:00

T24 - Hindistan'da her yıl baharı müjdeleyen "Holi" bayramı bu kez de birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Bu özel günde bütün sokaklar, birbirine boya ve çiçek yaprakları atan kadın ve erkeklerle dolup taşıyor.

Foto Galeri



Hindistan'da Lathmar Holi festivali kutlamaları sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Festival nedeniyle binlerce kadın ve erkek rengarenk boyalara ve milyonlarca çiçek yapraklarına büründü.

Festival, Hindu Tanrısı Krishna ile sağ kolu ve çocukluk arkadaşı Radha ile ilgili bir efsaneye dayanıyor. Erkekler Krishna'nın arkadaşları rolünü üstlenerek geleneksel kıyafetlere bürünürken, kadınlar da Radha'nın arkadaşlarını temsil ediyor.

Erkekler bambu çubuklarıyla karşı koyan kadınlara çiçek ve renkli tozlar atıyor. Koyu renkli Hindu tanrısı Krishna'nın çok renkli Radha'yı kıskandığı ve süt annesi Yasodha'yı bu yüzden çok rahatsız ettiği söyleniyor. Efsaneye göre, bu durumdan bıkan süt anne, Krishna'ya renkler serperek Radha'nın derisinin rengini değiştirebileceğini söylemiş.


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