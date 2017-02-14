Hindistan: Yüzlerce doktorun ruhsatına sınavda hile gerekçesiyle iptal

Hindistan'ın Anayasa Mahkemesi Madhya Pradeş eyaletinde sınavlarda hile yaptıkları gerekçesiyle 634 doktorun ruhsatını iptal etti.

Karar 2008 ile 2013 yılları arasında tıp fakültelerine girmek için yapılan sınavlarda hile yapıldığı iddialarının ardından geldi.

Hindistan'da devlet memurluğu ve tıp fakültelerine giriş sınavlarını düzenleyen Vyapam adındaki kurumun isminin karıştığı skandalda, binlerce tutuklamanın yanı sıra pek çok gizemli ölüm de yaşandı.

Skandalda Vyapam sınav sorularını sızdırmak, yanıt kağıtlarını değiştirmek, gerçek doktor adaylarının yerine başarılı öğrencileri sınava sokmak ve en yüksek fiyatı verene tıp fakültesine girişi satmak gibi suçlamalar getirildi.

BBC'nin Hindistan'daki muhabirleri tıp fakültesi girişi için 1 ile 7 milyon rupi (15 ila 100 bin dolar) arasında fiyat biçildiğini aktardı.

2012 yılından bu yana iki binden fazla kişinin ismi skandala karıştı.

Son üç yılda ismi skandala karışan 33 kişi öldü.

Anayasa Mahkemesi kararında Vyapam'ın "hile ve toplu dolandırıcılık" yaptığını söyledi.