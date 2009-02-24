T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hindistan, yoganın patentini alacak

Hindistan, Batı'da bazı egzersiz hocalarının kendilerine ait olduğunu öne sürerek aldığı yoga patentlerini iptal ettirmek için hukuk mücadelesi başlattı.

24 Şubat 2009 02:00

Hindistan yönetimi, batı dünyasında bazı egzersiz hocalarının kendilerine ait olduğunu öne sürerek aldığı yoga patentlerini iptal ettirmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Hintli gurular ve bilim adamlarından oluşan 200 kişilik özel bir ekibin danışmanlığında yürütülen çalışmayla yogadaki geleneksel pozisyonların belirlenmesi ve her biri için ayrı ayrı patent alınması planlanıyor.

Yetkililer, şu ana kadar 600 hareketin belirlendiğini ve bunların Hindistan Geleneksel Bilgi Dijital Kütüphanesi'ne eklendiğini belirtti.

1960'lı yıllardan itibaren başta ünlü rock'n roll grubu Beatles üyelerinin etkisiyle batı toplumunda ilgi görmeye başlayan ve bugün 225 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşen yogayla ilgili sadece ABD'de 150'ye yakın patent alınmış durumda.

Yoga dersleri veren pek çok batılı hoca, çoğu binlerce yıl önceki Hint tekniklerine dayanan yoga hareketlerini kendilerinin geliştirdiğini öne sürerek patentlerini alıyor.

(GAZETEPORT DIŞ HABERLER)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24