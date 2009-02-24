Hindistan, yoganın patentini alacak

Hindistan yönetimi, batı dünyasında bazı egzersiz hocalarının kendilerine ait olduğunu öne sürerek aldığı yoga patentlerini iptal ettirmek için hukuk mücadelesi başlattı.



Hintli gurular ve bilim adamlarından oluşan 200 kişilik özel bir ekibin danışmanlığında yürütülen çalışmayla yogadaki geleneksel pozisyonların belirlenmesi ve her biri için ayrı ayrı patent alınması planlanıyor.



Yetkililer, şu ana kadar 600 hareketin belirlendiğini ve bunların Hindistan Geleneksel Bilgi Dijital Kütüphanesi'ne eklendiğini belirtti.



1960'lı yıllardan itibaren başta ünlü rock'n roll grubu Beatles üyelerinin etkisiyle batı toplumunda ilgi görmeye başlayan ve bugün 225 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşen yogayla ilgili sadece ABD'de 150'ye yakın patent alınmış durumda.



Yoga dersleri veren pek çok batılı hoca, çoğu binlerce yıl önceki Hint tekniklerine dayanan yoga hareketlerini kendilerinin geliştirdiğini öne sürerek patentlerini alıyor.



(GAZETEPORT DIŞ HABERLER)