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BBC Türkçe

Hindistan: Yemekte sığır eti iddiasına polis denetimi

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Hariyana eyaletinde polisin koyun etiyle yapılan biryan adlı yemekte sığır eti bulunup bulunmadığını denetleyeceği belirtildi.

08 Eylül 2016 02:06

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Hariyana eyaletinde polisin koyun etiyle yapılan biryan adlı yemekte sığır eti bulunup bulunmadığını denetleyeceği belirtildi.

Hariyana İnek Hizmetleri Komisyonu Başkanı Bhani Ram Mangla , pirinçle karışık yapılan etli yemeğin Mewat bölgesindeki denetlemelerinde bir veterinerin polise eşlik edeceğini söyledi.

Hariyana'da sığır eti yemek yasak.

Mangla, BBC'ye yaptığı açıklamada "Mewat bölgesinde biryaniler sığır eti karıştırıldığına dair çok sayıda şikayet aldık. Ben de polise biryani restoranlarında satılan yemekleri denetlemeleri talimatı verdim" dedi.

Mangla alınan numunelerin labarotuvarda test edileceğini de söyledi.

Başkent Yehi Delhi'ye 100 kilometre uzaklıktaki Mewat, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir bölge.

Hariyana'da inek kesilmesi ve kaçakçılığını önlemek için özel bir polis gücü kuruldu.

Gönüllülere de uçaktaki köylerde inek kesilip kesilmediğini gözetlemeleri için eğitim veriliyor.

Mewat Barosu'ndan Nureddin Nur Mewat'taki Müslümanların biryaniye sığır eti koyduğu fikrinin "temelsiz bir iddia" olduğunu söyledi.

Nur "Mewat'taki toplumsal ahenke bir zarar verme girişimi bu. Biryani bölgemizde çok eskiden beri satılıyor ve hiç sığır eti konulmuyor. Polis denetlemek istiyorsa, bu konuda hiçbir sorunumuz yok" dedi.

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